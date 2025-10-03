Рак кишечника и желудочного тракта является самым смертоносным, как и недуги дыхательной системы, рассказала президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

Ученые подсчитали, что в 2023 году в мире было зарегистрировано как минимум 18,5 млн новых случаев онкологических заболеваний, что на 74% больше, чем в 1990 году. Такие данные они опубликовали в медицинском сборнике Lancet. Боровова отметила самые опасные виды онкологии.