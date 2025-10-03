Хирург-онколог предложил запретить солярии в России
Заболеваемость раком зависит от воздействия ультрафиолета, а его облучение сильнее всего в солярии, заявил Антон Гурин в пресс-центре НСН.
Солярии опасны для человека и вызывают рак, поэтому их нужно запретить, рассказал хирург-онколог Антон Гурин в пресс-центре НСН.
Ученые подсчитали, что в 2023 году в мире было зарегистрировано как минимум 18,5 млн новых случаев онкологических заболеваний, что на 74% больше, чем в 1990 году. Такие данные были опубликованы в медицинском журнале Lancet. Хирург связал этот рост, в том числе, с негативным воздействием соляриев.
«Чем чаще и больше человек подвергается ультрафиолету, тем выше у него риск заболеть раком. Здесь очень опасен солярий. В международном сообществе дерматологии отказались от него, в продвинутых странах он запрещен. Сейчас нет агрессивных облучателей, там не те лампы, что раньше, которые вызывали онкологию моментально. Но все равно это очень вредно. Я бы запретил солярии как врач», — подчеркнул он.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН назвал основную статью расходов государства на здравоохранение.
