Солярии опасны для человека и вызывают рак, поэтому их нужно запретить, рассказал хирург-онколог Антон Гурин в пресс-центре НСН.

Ученые подсчитали, что в 2023 году в мире было зарегистрировано как минимум 18,5 млн новых случаев онкологических заболеваний, что на 74% больше, чем в 1990 году. Такие данные были опубликованы в медицинском журнале Lancet. Хирург связал этот рост, в том числе, с негативным воздействием соляриев.