18.09.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг основателя и генерального директора международной финтех-компании UTribe (Ubuntu Tribe) Мамаду Квиджима Турэ на тему: «Цифровое золото: как меняется инвестиционный рынок».



С начала 2025 года стоимость золота выросла в мире более чем на 38%, до $3,6 тыс. Тем самым, второй год подряд благородный металл удерживает звание самого быстрорастущего актива. Аналитики не исключают роста цен вплоть до $4 тыс. на горизонте года. Эксперты отмечают, что золото — это интересный инструмент не только для защиты сбережений, но и для заработка в условиях снизившихся рублевых ставок.



UTribe была основана в 2018 году и сегодня объединяет золото с технологичностью блокчейна. В 2025 году компания получила лицензию VASP и выпустила Gold for All Report, где представила механизмы трансформации золота из консервативного актива в динамичный инструмент нового поколения. Теперь UTribe открывает доступ к цифровому золоту для инвесторов по всему миру — в том числе, для пользователей в России и странах СНГ.



В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:



Что такое «цифровое золото»?

Насколько будет отличаться цена «цифрового золота» от обычного?

В чем преимущество «цифрового золота» по сравнению с криптовалютами?

Возможно ли сделать золото доступным каждому?

Какие перспективы открывает российский рынок для «цифрового золота»?

Во что сегодня выгодно инвестировать?



Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей»



Адрес: г. Москва., ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало мероприятия: 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:

8 (903) 594 54 37



Если у вас есть вопрос спикерам пресс-конференции, заполните форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

