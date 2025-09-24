25.09.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пожары в Турции и акулы в Египте: Где отдыхать россиянам в бархатный сезон?»
Бархатный сезон традиционно считается золотым временем для отдыхающих: жара уже не изнуряет, туристов становится меньше, а море все еще хранит летнее тепло. По данным Российского союза туриндустрии, Краснодарский край возглавил список популярных направлений среди российских туристов, на его долю пришлось более 20% всех бронирований этим летом. Сочи, Геленджик и Анапа продолжают лидировать. А вот в любимом российскими туристами Египте бархатный сезон начался с массового закрытия пляжей из-за нашествия акул. Туристов, которые еще только собираются в путешествие, предупреждают об опасности. В не менее любимой туристами Турции, в курортных районах — Анталье, Белеке, Сиде, Кунду — природные пожары. В некоторых местах огонь подступал к отелям, и приходилось эвакуировать туристов.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какие туристические направления стали самыми востребованными у россиян этой осенью?
- Как изменился спрос по сравнению с прошлым годом?
- На сколько изменились цены на отдых в бархатный сезон?
- Какова средняя стоимость путевки по России?
- Как акулы в Египте и пожары в Турции сказались на спросе в данные направления?
- Отменяют ли россияне поездки в Египет из-за акул?
- Насколько безопасно отдыхать на египетских курортах сейчас, учитывая недавние случаи с акулами?
- Какие меры принимают местные власти и курорты для защиты туристов от нападений акул?
- Можно ли говорить о каких-то новых трендах в осеннем сезоне?
Участники пресс-конференции:
- Гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов
- Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов
- Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8