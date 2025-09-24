25.09.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пожары в Турции и акулы в Египте: Где отдыхать россиянам в бархатный сезон?»

Бархатный сезон традиционно считается золотым временем для отдыхающих: жара уже не изнуряет, туристов становится меньше, а море все еще хранит летнее тепло. По данным Российского союза туриндустрии, Краснодарский край возглавил список популярных направлений среди российских туристов, на его долю пришлось более 20% всех бронирований этим летом. Сочи, Геленджик и Анапа продолжают лидировать. А вот в любимом российскими туристами Египте бархатный сезон начался с массового закрытия пляжей из-за нашествия акул. Туристов, которые еще только собираются в путешествие, предупреждают об опасности. В не менее любимой туристами Турции, в курортных районах — Анталье, Белеке, Сиде, Кунду — природные пожары. В некоторых местах огонь подступал к отелям, и приходилось эвакуировать туристов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие туристические направления стали самыми востребованными у россиян этой осенью?

Как изменился спрос по сравнению с прошлым годом?

На сколько изменились цены на отдых в бархатный сезон?

Какова средняя стоимость путевки по России?

Как акулы в Египте и пожары в Турции сказались на спросе в данные направления?

Отменяют ли россияне поездки в Египет из-за акул?

Насколько безопасно отдыхать на египетских курортах сейчас, учитывая недавние случаи с акулами?

Какие меры принимают местные власти и курорты для защиты туристов от нападений акул?

Можно ли говорить о каких-то новых трендах в осеннем сезоне?

Участники пресс-конференции:

Гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов

Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



