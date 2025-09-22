23.09.2025 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Бум ОРВИ и вакцинация от гриппа: Как защитить себя от вирусов?»

В России растет заболеваемость сезонными инфекциями. За вторую неделю сентября (с 8-го по 14-е) зарегистрировано почти 700 тыс. случаев заболеваний — практически на 64% больше по сравнению с первой неделей учебного года. А среди школьников, заболевших стало вдвое больше. «Дополнительные карантинные меры в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в РФ не нужны, оснований для введения локдауна нет», — сообщает СМИ Роспотребнадзор.

Тем временем, врачи опасаются, что коронавирус просто подбирает ключи к иммунитету и может снова напасть. Осенью придут два штамма COVID: они не так безобидны, как кажется. В стране ожидают всплеска двух штаммов: стратус (XFG) и нимбус (NB.1.8.1).

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Насколько сегодня высокая заболеваемость ОРВИ, ковид и гриппом?

Насколько успешно началась осенняя вакцинация от гриппа?

От чего еще необходимо обязательно привиться осенью?

Как быстро восстановиться, если все-таки переболели?

Как поднять иммунитет?

Чего родителям опасаться за детей в школах?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

