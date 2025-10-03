Государство помогает бороться с раком, а медицина в этой отрасли развивается каждый день, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.



По всему миру растет количество онкологических заболеваний. По прогнозу ученых в авторитетном медицинском журнале Lancet, смертность от рака к 2050 году вырастет в мире почти на 75% по сравнению с 2023 годом. Главной причиной исследователи называют общее старение населения планеты. Куринный поддержал эту точку зрения.