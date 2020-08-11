11.08.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Главное люди» Итоги выборов в Белоруссии.

В Белоруссии завершился основной день голосования. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах. По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набирает 80,23% избирателей. Но, без инцидентов не обошлось.

Вечером 9 августа на улицы Минска и других городов Белоруссии вышли десятки тысяч человек – были применены резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Правозащитники утверждают, что в ходе ночных беспорядков один человек погиб. Уже три тысячи человек задержано. Тем временем уже в Польше назвали результаты голосования самой большой в истории Белоруссии фальсификацией.

Можно ли назвать прошедшие выборы в Белоруссии прозрачными и легитимными?

Что ждет Белоруссию в ближайшее время, и как изменится политика Лукашенко?

Почему люди массово вышли на улицы Белоруссии, утихнут ли протесты?

Как Россия отреагировала на задержания Российских журналистов, следившими за процессом выборов?

Как изменились отношения России и Белоруссии?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Председатель Комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по экономической политике, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников

Директор Института политических исследований Сергей Марков

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 11.08.2020 в 14:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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