11.08.2020 состоится пресс-конференция, посвященная итогам выборов в Белоруссии
11.08.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Главное люди» Итоги выборов в Белоруссии.
В Белоруссии завершился основной день голосования. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах. По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набирает 80,23% избирателей. Но, без инцидентов не обошлось.
Вечером 9 августа на улицы Минска и других городов Белоруссии вышли десятки тысяч человек – были применены резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Правозащитники утверждают, что в ходе ночных беспорядков один человек погиб. Уже три тысячи человек задержано. Тем временем уже в Польше назвали результаты голосования самой большой в истории Белоруссии фальсификацией.
- Можно ли назвать прошедшие выборы в Белоруссии прозрачными и легитимными?
- Что ждет Белоруссию в ближайшее время, и как изменится политика Лукашенко?
- Почему люди массово вышли на улицы Белоруссии, утихнут ли протесты?
- Как Россия отреагировала на задержания Российских журналистов, следившими за процессом выборов?
- Как изменились отношения России и Белоруссии?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
- Председатель Комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по экономической политике, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
- Директор Института политических исследований Сергей Марков
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 11.08.2020 в 14:00
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)
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