Марков: Лукашенко может фальсифицировать выборы без вылезающих в окошко людей
Распространившееся в интернете видео, на котором представители одной из белорусских избирательных комиссий через окно выносят пакеты, в которых могут быть избирательные бюллетени, было провокацией польских и литовских спецслужб. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Главное люди». Итоги выборов в Белоруссии» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.
«Лукашенко может фальсифицировать выборы без вылезающих в окошко людей. Лукашенко не нужно этого, его люди ходят в двери. Это постановка, которая как раз показывает топорный стиль спецслужб Польши и Литвы», - подчеркнул Марков.
Ранее политолог заявил НСН, что сторонники Лукашенко не выходят на акции в защиту президента, потому что его поддерживают консерваторы и конформисты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru