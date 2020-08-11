Распространившееся в интернете видео, на котором представители одной из белорусских избирательных комиссий через окно выносят пакеты, в которых могут быть избирательные бюллетени, было провокацией польских и литовских спецслужб. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Главное люди». Итоги выборов в Белоруссии» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Лукашенко может фальсифицировать выборы без вылезающих в окошко людей. Лукашенко не нужно этого, его люди ходят в двери. Это постановка, которая как раз показывает топорный стиль спецслужб Польши и Литвы», - подчеркнул Марков.

Ранее политолог заявил НСН, что сторонники Лукашенко не выходят на акции в защиту президента, потому что его поддерживают консерваторы и конформисты.

