Марков: Сторонники Лукашенко на площади не выходят
Сторонники Лукашенко не выходят на акции в защиту президента, потому что его поддерживают консерваторы и конформисты. Они не хотят выходить на площади. Об этом на пресс-конференции НСН «Главное люди». Итоги выборов в Белоруссии» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.
«Там за Лукашенко люди консервативные, конформистские, спокойные, семейные, старших поколений. Они выбирали президента, у которого есть министр внутренних дел, прокурор, которые будут за них поддерживать порядок», - сказал Марков.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил НСН, что оснований считать выборы президента в Белоруссии нелегитимными нет.
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