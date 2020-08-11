В Совфеде признали выборы президента Лукашенко легитимными

В Белоруссии прошли выборы главы государства. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой. По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набирает 80,23% избирателей.

Но вечером 9 августа на улицы Минска и других городов Белоруссии вышли десятки тысяч человек. Против них силовики применяли резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

Оснований считать выборы президента в Белоруссии нелегитимными нет. Об этом на пресс-конференции НСН «Главное люди». Итоги выборов в Белоруссии» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

«Нет оснований считать эти выборы нелегитимными. Там наблюдатели от Евразийского союза, от СНГ. Грубых нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов, не было. Я не верю в ту информацию, которую поддерживают на Западе, что выборы были сфальсифицированы», - сказал Джабаров.

По его мнению, акции протеста против официальных результатов голосования не были стихийными. «Это было срежессировано. Акции, которые там проводились, за два часа не подготовить. Выходили специально подготовленные люди. Пытались расскачать ситуацию, повторить украинский Майдан. Но в Белоруссии Майдан-2 не пройдет. Лукашенко не Янукович, он из Белоруссии никуда не уедет», - подчеркнул сенатор.

Он уверен, что в организации протестов были задействованы иностранные спецслужбы. «Там было много следов. Не только Великобритании, Чехии. Тут можно вспомнить операцию украинских спецслужб, когда 33 россиян представили диверсантами. Почему Лукашенко повелся на эту операцию, не могу сказать», - заключил член Совфеда.

Напомним, в Белоруссии прошли выборы главы государства. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой. По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набирает 80,23% избирателей. Но вечером 9 августа на улицы Минска и других городов Белоруссии вышли десятки тысяч человек. Против них силовики применяли резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

