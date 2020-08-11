Марков: Майдан в Белоруссии провалился, потому что его организовали поляки и литовцы
Майдан в Белоруссии провалился, потому что его организовали не США, а Польша и Литва. Об этом на пресс-конференции НСН «Главное люди». Итоги выборов в Белоруссии» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.
«Майдан в Белоруссии провалился, потому что его организацией занимались не американские спецслужбы, как на Украине. В Белоруссии организовали польские спецслужбы и литовские. Это колхозники. У них стиль такой, дубиной по забору», - сказал Марков.
Ранее он заявил НСН, что сторонники Лукашенко не выходят на акции в защиту президента, потому что его поддерживают консерваторы и конформисты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru