Марков: Майдан в Белоруссии провалился, потому что его организовали поляки и литовцы

Майдан в Белоруссии провалился, потому что его организовали не США, а Польша и Литва. Об этом на пресс-конференции НСН «Главное люди». Итоги выборов в Белоруссии» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Майдан в Белоруссии провалился, потому что его организацией занимались не американские спецслужбы, как на Украине. В Белоруссии организовали польские спецслужбы и литовские. Это колхозники. У них стиль такой, дубиной по забору», - сказал Марков.

Ранее он заявил НСН, что сторонники Лукашенко не выходят на акции в защиту президента, потому что его поддерживают консерваторы и конформисты.

