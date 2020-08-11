Марков: Белорусские силовики имели право задержать российских журналистов

Белорусские силовики, которые жестоко избили и задержали российских журналистов, действовали совершенно правильно. Об этом на пресс-конференции НСН «Главное люди». Итоги выборов в Белоруссии» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Белорусские власти правильно, что задержали. Они были без аккредитации. В суматохе сложно разобрать. Когда они задерживают людей, которые называют себя журналистами, но без аккредитации, они действуют правильно. Все российские СМИ, которые сейчас из-за задержания журналистов набрасываются на Лукашенко – РБК, «Ведомости» (можно список составлять) - это сублимация ненависти к Владимиру Путину. Кто сейчас набрасывается на Александра Лукашенко, будут так же освещать процесс свержения Владимира Путина, организованного уже американскими спецслужбами», - сказал Марков

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил НСН, что протестующие в Белоруссии, которые выходят за Светлану Тихановскую, выполняют заказ.

