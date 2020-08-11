«Действуют по заказу». В Совфеде оценили протестующих в Белоруссии

Протестующие в Белоруссии действуют по указке. Об этом на пресс-конференции НСН «Главное люди». Итоги выборов в Белоруссии» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Тихановская не хотела участвовать в выборах. Ее заставили, когда муж не смог принять участие. Если бы разница была несколько процентов, там были бы совсем другие масштабы протеста. А когда разница в голосах в восемь раз, понятно, что она никого не представляет. А люди, которые сейчас выходят за Тихановскую, пусть не обижаются, но они выполняют заказ», - сказал сенатор.

Ранее политолог Сергей Марков заявил НСН, что сторонники Лукашенко не выходят на акции в защиту президента, потому что его поддерживают консерваторы и конформисты.

