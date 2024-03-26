27.03.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Герои трагедии в лицах: Кто спасал людей в Крокусе?»

22 марта теракт в «Крокусе» унес жизни более сотни людей и покалечил судьбы тысячам. В день теракта в «Крокус Сити Холле» среди героев оказались и обычные школьники — несколько мальчишек, которые живут неподалеку и подрабатывали в «Крокусе» гардеробщиками - это Ислам Халилов, Артем Донсков и Никита Иванов, они не испугались и эвакуировали из здания больше ста человек. Закрывали собой, возвращались в пекло, выводили паникующих.

Участники пресс-конференции:

режиссер группы "Пикник" Иван Поморин (вывел 17 чел);

вице-президент Мультимедиа Холдинга, посетитель концерта Сергей Горбачев;

ветеран подразделения «Альфа» Сергей Гончаров;

президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;



инструктор по выживанию Михаил Макеев.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как проходила эвакуация людей в Крокусе?

Какие требования к массовым мероприятиям со стороны безопасности были нарушены в Крокусе?

Как психологически собраться человеку в экстремальной ситуации?

Как действовать в подобных экстренных ситуациях?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



