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Герои трагедии в лицах: Кто спасал людей в Крокусе?

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Начало конференции

11:00

27 марта 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 5945437

27.03.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Герои трагедии в лицах: Кто спасал людей в Крокусе?»

22 марта теракт в «Крокусе» унес жизни более сотни людей и покалечил судьбы тысячам. В день теракта в «Крокус Сити Холле» среди героев оказались и обычные школьники — несколько мальчишек, которые живут неподалеку и подрабатывали в «Крокусе» гардеробщиками - это Ислам Халилов, Артем Донсков и Никита Иванов, они не испугались и эвакуировали из здания больше ста человек. Закрывали собой, возвращались в пекло, выводили паникующих.

Участники пресс-конференции:

  • режиссер группы "Пикник" Иван Поморин (вывел 17 чел);
  • вице-президент Мультимедиа Холдинга, посетитель концерта Сергей Горбачев;
  • ветеран подразделения «Альфа» Сергей Гончаров;
  • президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;
  • инструктор по выживанию Михаил Макеев.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Как проходила эвакуация людей в Крокусе?
  • Какие требования к массовым мероприятиям со стороны безопасности были нарушены в Крокусе?
  • Как психологически собраться человеку в экстремальной ситуации?
  • Как действовать в подобных экстренных ситуациях?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко

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