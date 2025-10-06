7.10.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Золотая лихорадка: Куда сегодня инвесторы вкладывают миллиарды»

Осенью 2025 года мировые инвесторы вложили в золотые фонды свыше $15 млрд, это второй по величине результат за все время наблюдений. Котировки регулярно обновляют исторический максимум, а интерес к металлу связан с ожиданием новых шагов ФРС по снижению базовой ставки. Аналитики ожидают, что в ближайшее время стоимость драгоценного металла превысит $4 тыс. за унцию.

Аналитики утверждают, что доля россиян, готовых регулярно откладывать деньги, выросла до 56% за последний год, а доля тех, кто уже сберегает средства и готовы инвестировать дальше, выросла с 70 до 90%, сообщают СМИ. Самым популярным инструментом для накоплений и инвестиций в 2025 году среди россиян назван - банковский вклад (61%). При этом в сентябре физлица вложили в акции, облигации и паи фондов на Мосбирже рекордные 317 млрд руб. Показатель в 2,6 раза превышает результаты сентября прошлого года. А вот совокупный объем инвестиций в недвижимость Москвы по итогам девяти месяцев 2025 года составил 448 млрд рублей. Текущее значение на 12% ниже результата за аналогичный период 2024 года, сообщают аналитики.

С чем связан сегодня рост накопления среди граждан?

Почему золото стало столь востребовано?

Какой сегодня самый популярный способ инвестирования?

Почему стали меньше вкладывать в недвижимость?

Повысилась ли финансовая грамотность населения?

Стоит ли сегодня копить в валюте?

Участники пресс-конференции:



Член комитета Госдумы по бюджетам и налогам Евгений Федоров;

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Экономист, эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова;

Профессиональный инвестор, основатель инвестиционной компании Дмитрий Домбровский.

