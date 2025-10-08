10.10.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?»



К 2030 году ИИ охватит 9% мирового рынка труда, вытеснив людей из 300 млн профессий, включая бухгалтеров, юристов и кассиров. К примеру, на производстве робот может заменять человеческий труд на одной производственной линии до 8 человек.



Даже глава Сбербанка Герман Греф считает, что искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее.



Сейчас, чтобы преодолеть проблему старения населения и роста заработных плат, роботизированные технологии начали активно внедрять на предприятиях Китая. С 2008 года зарплаты работников заводов в стране увеличились на 71%.



Участники пресс-конференции:



заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

робот-помощник депутата Госдумы Свинцова – Володя;

эксперт по искусственному интеллекту и цифровым трансформациям бизнеса Валерия Курако;

Основатель ассоциации предпринимателей, IT-эксперт Константин Рачилов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:



В каких отраслях сегодня острая нехватка кадров?

Действительно ли «старение» населения мешает развитию экономики России?

Какие профессии уже заменили искусственный интеллект и роботы?

Насколько бизнесу выгоден роботизированный труд?

Действительно ли роботы уже начинают заменять мигрантов?

С какими проблемами сталкиваются работодатели при внедрении ИИ и роботов на предприятии?

Какие новые профессии появились с помощью внедрения роботизации и цифровизации?

Как сказывается на коммуникациях на работе внедрение роботов?

Какую работу сегодня можно доверить ИИ и роботам?

Кто несет ответственность за ошибки в работе робота?

Когда роботы полностью смогут заменить на работе людей?

Как оформляется сотрудник-робот?

На какие профессии сегодня нужно идти учиться, чтобы эта профессия еще «жила», когда выпустишься из ВУЗа?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:



8 903 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

