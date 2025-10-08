пресс-конференции
Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?

11:00

10 октября 2025

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

8 903 594 54 37

10.10.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?»

К 2030 году ИИ охватит 9% мирового рынка труда, вытеснив людей из 300 млн профессий, включая бухгалтеров, юристов и кассиров. К примеру, на производстве робот может заменять человеческий труд на одной производственной линии до 8 человек.

Даже глава Сбербанка Герман Греф считает, что искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее.

Сейчас, чтобы преодолеть проблему старения населения и роста заработных плат, роботизированные технологии начали активно внедрять на предприятиях Китая. С 2008 года зарплаты работников заводов в стране увеличились на 71%.

Участники пресс-конференции:

  • заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
  • член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
  • робот-помощник депутата Госдумы Свинцова – Володя;
  • эксперт по искусственному интеллекту и цифровым трансформациям бизнеса Валерия Курако;
  • Основатель ассоциации предпринимателей, IT-эксперт Константин Рачилов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • В каких отраслях сегодня острая нехватка кадров?
  • Действительно ли «старение» населения мешает развитию экономики России?
  • Какие профессии уже заменили искусственный интеллект и роботы?
  • Насколько бизнесу выгоден роботизированный труд?
  • Действительно ли роботы уже начинают заменять мигрантов?
  • С какими проблемами сталкиваются работодатели при внедрении ИИ и роботов на предприятии?
  • Какие новые профессии появились с помощью внедрения роботизации и цифровизации?
  • Как сказывается на коммуникациях на работе внедрение роботов?
  • Какую работу сегодня можно доверить ИИ и роботам?
  • Кто несет ответственность за ошибки в работе робота?
  • Когда роботы полностью смогут заменить на работе людей?
  • Как оформляется сотрудник-робот?
  • На какие профессии сегодня нужно идти учиться, чтобы эта профессия еще «жила», когда выпустишься из ВУЗа?

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

