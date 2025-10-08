10.10.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?»
К 2030 году ИИ охватит 9% мирового рынка труда, вытеснив людей из 300 млн профессий, включая бухгалтеров, юристов и кассиров. К примеру, на производстве робот может заменять человеческий труд на одной производственной линии до 8 человек.
Даже глава Сбербанка Герман Греф считает, что искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее.
Сейчас, чтобы преодолеть проблему старения населения и роста заработных плат, роботизированные технологии начали активно внедрять на предприятиях Китая. С 2008 года зарплаты работников заводов в стране увеличились на 71%.
Участники пресс-конференции:
- заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
- член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
- робот-помощник депутата Госдумы Свинцова – Володя;
- эксперт по искусственному интеллекту и цифровым трансформациям бизнеса Валерия Курако;
- Основатель ассоциации предпринимателей, IT-эксперт Константин Рачилов.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- В каких отраслях сегодня острая нехватка кадров?
- Действительно ли «старение» населения мешает развитию экономики России?
- Какие профессии уже заменили искусственный интеллект и роботы?
- Насколько бизнесу выгоден роботизированный труд?
- Действительно ли роботы уже начинают заменять мигрантов?
- С какими проблемами сталкиваются работодатели при внедрении ИИ и роботов на предприятии?
- Какие новые профессии появились с помощью внедрения роботизации и цифровизации?
- Как сказывается на коммуникациях на работе внедрение роботов?
- Какую работу сегодня можно доверить ИИ и роботам?
- Кто несет ответственность за ошибки в работе робота?
- Когда роботы полностью смогут заменить на работе людей?
- Как оформляется сотрудник-робот?
- На какие профессии сегодня нужно идти учиться, чтобы эта профессия еще «жила», когда выпустишься из ВУЗа?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
