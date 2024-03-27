Адвокат Трунов: Мораторий на проверки бизнеса привел к неготовности «Крокуса» к пожару

«О мораторий на проверки многие спотыкаются в части безопасности помещений. Должна быть какая-то середина между тем, когда предпринимателей душат проверками коррупционного свойства, и когда эта вольница в погоне за деньгами дает столь ужасный эффект. Террористы находились в здании недолго, вооружены были не «ах». Количество погибших говорит о том, что основная масса погибла не от рук преступников. После пожара в клубе «Хромой лошади» (произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни более 150 человек. – прим. НСН), нужно было установить в здании систему противодымной защиты. Сложилась совокупность составляющих – отсутствие проверок, мораторий, экономия», - заявил он.

Адвокат также призвал уделить пристальное внимание проверкам систем противопожарной безопасности на других объектах владельца «Крокус Сити Холла».

«Если у «Крокус Сити Холла» такая ситуация, владелец здания владеет еще и «Вегас Крокус Сити», «Вегас Кунцево», «Вегас Каширская». А что у нас там происходит с системами пожарной безопасности? Как работают люки, что с обивкой? По закону в ситуации пожара обивка кресел 120 минут не должна загораться. Когда соблюдается закон – может быть нужны герои, но не в таком количестве. Вопрос на поверхности», - заключил Трунов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате трагедии погибли 139 человек, пострадали до 360, передает «Радиоточка НСН».

