09.10.2025 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пенсионные миллиарды. Как пожилым защититься от мошенников?»



В 2025 году пенсионеры в России лишились не менее 3,5 млрд рублей. По сообщениям СМИ, каждый день пенсионеры становятся жертвами мошенников. Например, недавно по СМИ прошла информация, что мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн или часто мошенники заставляют брать жертв кредиты, как это случилось с пенсионерами из Печоры, которую обманули на 20 млн руб.



Есть и обратная сторона медали, ведь в России появились пенсионерки-мошенницы, которые продают квартиры, а затем притворяются жертвами аферистов, чтобы получить деньги и при этом не расставаться с жильем.



Участники пресс-конференции:



Валерий Рязанский председатель Союза пенсионеров России

председатель Союза пенсионеров России Алексей Лобарев руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:



Как часто пенсионеры становятся жертвами мошенников?



Как мошенники находят их личные контакты?



Откуда у пенсионеров такие многомиллионные накопления?



Как понять, что тебя обманывают и защитить себя?



Как часто в судебной практике жертвам удается вернуть деньги?



Какие самые частые схемы обмана пенсионеров?



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 10:30



