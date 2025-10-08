пресс-конференции
Пенсионные миллиарды. Как пожилым защититься от мошенников?

10:30

9 октября 2025

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

8 903 594 54 37

09.10.2025 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пенсионные миллиарды. Как пожилым защититься от мошенников?»

В 2025 году пенсионеры в России лишились не менее 3,5 млрд рублей. По сообщениям СМИ, каждый день пенсионеры становятся жертвами мошенников. Например, недавно по СМИ прошла информация, что мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн или часто мошенники заставляют брать жертв кредиты, как это случилось с пенсионерами из Печоры, которую обманули на 20 млн руб.

Есть и обратная сторона медали, ведь в России появились пенсионерки-мошенницы, которые продают квартиры, а затем притворяются жертвами аферистов, чтобы получить деньги и при этом не расставаться с жильем.

Участники пресс-конференции:

  • Валерий Рязанский председатель Союза пенсионеров России
  • Алексей Лобарев руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Как часто пенсионеры становятся жертвами мошенников?
  • Как мошенники находят их личные контакты?
  • Откуда у пенсионеров такие многомиллионные накопления?
  • Как понять, что тебя обманывают и защитить себя?
  • Как часто в судебной практике жертвам удается вернуть деньги?
  • Какие самые частые схемы обмана пенсионеров?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова

