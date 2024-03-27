Оператор «Пикника»: В момент теракта в «Крокусе» пожарная сигнализация не сработала

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» не сработала вовремя пожарная сигнализация, заявил в пресс-центре НСН оператор группы «Пикник» Иван Поморин.

«Многие потерпевшие говорили, что операторы были со связью и не выводили зрителей. Но мы в тот момент не понимали, что происходило. Начали «ручеек» из зрительного зала, куда можно было пройти. По дороге пытались найти пожарные кнопки, потому что сигнализация не сработала. Но ни одной пожарной кнопки мы на нашем пути не нашли, ни на одной стене ничего не было», - сказал он.

Как добавил Поморин, пожарная сигнализация не сработала даже во время возгорания занавеса.

В свою очередь, очевидец событий, вице-президент Мультимедиа Холдинга Сергей Горбачев заявил в пресс-центре НСН, что пожарная сигнализация зазвучала вовремя.

22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 139 человек, пострадали до 360, передает «Радиоточка НСН».

