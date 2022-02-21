25.02.2022 состоится пресс-конференция, посвященная возможному запрету контента чайлдфри и феминизма.
25.02.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Феминизм и чайлдфри – новая угроза национальной безопасности?»
На днях СМИ и социальные сети взорвала новость о заявлении сенатора Маргариты Павловой, что блокировка контента о чайлдфри, радикальном феминизме и абортах защитит суверенитет России. В Совете Федерации готовят законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Сейчас он проходит согласование. Согласно действующему законодательству РФ, блокировке подлежат ресурсы с информацией о наркотиках, детской порнографией, призывам к массовым беспорядкам и другие. За выполнением требований о запрете на определенный контент следит Роскомнадзор.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- На сколько действенна пропаганда чайлдфри в интернете?
- Каким образом будет регулироваться запрет данного контента?
- Возможно ли запретить чайлдфри в России?
- Необходимо ли бороться с феминизмом?
- В какие сроки будет публично представлен данный законопроект?
К участию также приглашены:
- Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов;
- Член Совета по внешней и оборонной политики, член Российского совета по международным делам, председатель Башкирского отделения «Союза православных женщин», эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член Гиппократовского форума Инга Юмашева;
- Общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, мать 17 детей Валентина Красникова;
- Феминистка Татьяна Сухарева.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8