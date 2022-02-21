25.02.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Феминизм и чайлдфри – новая угроза национальной безопасности?»

На днях СМИ и социальные сети взорвала новость о заявлении сенатора Маргариты Павловой, что блокировка контента о чайлдфри, радикальном феминизме и абортах защитит суверенитет России. В Совете Федерации готовят законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Сейчас он проходит согласование. Согласно действующему законодательству РФ, блокировке подлежат ресурсы с информацией о наркотиках, детской порнографией, призывам к массовым беспорядкам и другие. За выполнением требований о запрете на определенный контент следит Роскомнадзор.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

На сколько действенна пропаганда чайлдфри в интернете?

Каким образом будет регулироваться запрет данного контента?

Возможно ли запретить чайлдфри в России?

Необходимо ли бороться с феминизмом?

В какие сроки будет публично представлен данный законопроект?

К участию также приглашены:

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов;

Член Совета по внешней и оборонной политики, член Российского совета по международным делам, председатель Башкирского отделения «Союза православных женщин», эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член Гиппократовского форума Инга Юмашева;

Общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, мать 17 детей Валентина Красникова;

Феминистка Татьяна Сухарева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



