Милонов призвал признать идеологию чайлдфри экстремистской

«Чалйдфри поразил Запад быстрее, чем нас. Это такая пандемия. В России это поддерживается людьми, ориентированным на Запад. Многие западные организации поддерживают феминисток. Идеология чайлдфри должна быть призвана экстремистской вместе с идеологией радикального феминизма. Мы должны раз и навсегда подвести черту и весь этот скам должен быть вычищен из нашего пространства. Чайлдфри – это исключительно проблема сумасшедших мужчин, которые стали выглядеть как женщины. Им помогают различные фонды, посольства, консульства, всякие институты Белля и прочие негодяи», - отметил он.

Ранее сенатор Маргарита Павлова рассказала, что в Совфеде готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Так, в запрещенный список могут включить идеи чайлдфри и радикального феминизма.

