Милонов призвал признать идеологию чайлдфри экстремистской

Депутат отметил, что подобные идеи поддерживаются целыми фондами и организациями, что разрушает российское общество. 

Идеология чайлдфри должна быть признана экстремистской, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

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«Чалйдфри поразил Запад быстрее, чем нас. Это такая пандемия. В России это поддерживается людьми, ориентированным на Запад. Многие западные организации поддерживают феминисток. Идеология чайлдфри должна быть призвана экстремистской вместе с идеологией радикального феминизма. Мы должны раз и навсегда подвести черту и весь этот скам должен быть вычищен из нашего пространства. Чайлдфри – это исключительно проблема сумасшедших мужчин, которые стали выглядеть как женщины. Им помогают различные фонды, посольства, консульства, всякие институты Белля и прочие негодяи», - отметил он.

Ранее сенатор Маргарита Павлова рассказала, что в Совфеде готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Так, в запрещенный список могут включить идеи чайлдфри и радикального феминизма.

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