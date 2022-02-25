Милонов призвал признать идеологию чайлдфри экстремистской
Депутат отметил, что подобные идеи поддерживаются целыми фондами и организациями, что разрушает российское общество.
Идеология чайлдфри должна быть признана экстремистской, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
«Чалйдфри поразил Запад быстрее, чем нас. Это такая пандемия. В России это поддерживается людьми, ориентированным на Запад. Многие западные организации поддерживают феминисток. Идеология чайлдфри должна быть призвана экстремистской вместе с идеологией радикального феминизма. Мы должны раз и навсегда подвести черту и весь этот скам должен быть вычищен из нашего пространства. Чайлдфри – это исключительно проблема сумасшедших мужчин, которые стали выглядеть как женщины. Им помогают различные фонды, посольства, консульства, всякие институты Белля и прочие негодяи», - отметил он.
Ранее сенатор Маргарита Павлова рассказала, что в Совфеде готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Так, в запрещенный список могут включить идеи чайлдфри и радикального феминизма.
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