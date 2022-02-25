Многодетная мать усомнилась в необходимости законопроекта о чайлдфри

Валентина Красникова отметила, что наказывать молодых людей за нежелание иметь детей нельзя. 

Нельзя наказывать молодых людей за то, что они не хотят иметь детей, заявила общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН.

Феминистка назвала войну пропагандой чайлдфри
«Считаю ли я национальной угрозой, когда мой ребенок, говорит, что не хочет иметь детей? Я не считаю этой национальной угрозой, серьезно. Мои дети пока не хотят иметь детей только по одной причине – они видят, как это трудно, ответственно и важно. Если мой ребенок где-то скажет в 15-20 лет, что не хочет детей, это нормально пока, ничего страшного в этом нет. Если его за это посадят и дадут ему срок за терроризм, за то, что он угрожает национальной демографии, то этого я боюсь», - отметила она.

Ранее сенатор Маргарита Павлова рассказала, что в Совфеде готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Так, в запрещенный список могут включить идеи чайлдфри и радикального феминизма.

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