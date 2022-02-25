Феминистка назвала войну пропагандой чайлдфри

Татьяна Сухарева уверена, что неизвестность и страх отбивают у родителей желание иметь детей.

Война является лучшей пропагандой для идеологии чайлдфри, заявила феминистка Татьяна Сухарева в пресс-центре НСН.

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«Чайлдфри – это образ жизни, это личный выбор, никакой пропаганды чайлдфри не существует. Самая большая пропаганда чайлдфри идет от войн. Когда случаются войны, как раз у женщин и мужчин возникает вопрос, зачем мы будем иметь детей? Чтобы через 20 лет получить цинковый гроб? В нашей стране первые чайлдфри, можно сказать, появились во время Холодной войны», - объяснила она.

Идеи феминизма у женщин развиваются в результате психологических травм, на фоне которых у них появляется неприязнь к мужчинам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ВойнаДети
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