Адвокат назвала запрещение контента чайлдфри противозаконным
Людмила Айвар отметила, что подобный контент не нарушает российское законодательство.
Контент чайлдфри не нарушает российское законодательство, заявила заслуженный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
«Как мы запретим чайлдфри-контент в интернете или какой-либо другой контент, который не является противозаконным? Это право выбора женщины и мужчины, если это пара – не иметь детей. Причины могут быть совершенно разными – отсутствие любви к детям, отсутствие инстинкта материнства, какие-то генетические сложности и просто страх за будущее своего ребенка. Запрещение контента чайлфдри противозаконно», - объяснила она.
Ранее сенатор Маргарита Павлова рассказала, что в Совфеде готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Так, в запрещенный список могут включить идеи чайлдфри и радикального феминизма.
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