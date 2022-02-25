«Дети в ипотеку»: Многодетная мать о последствиях идеологии чайлдфри
Валентина Красникова отметила, что глобальный рынок заинтересован в том, чтобы женщины рожали первого ребенка в более зрелом возрасте.
Сегодня рынок настроен на то, чтобы женщины рожали детей в более позднем возрасте и тратили на это большие деньги, заявила общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН.
«Сегодня формируется транснациональный рынок, на глобальном рынке главный товар – репродуктивная функция человека, либо ее отнятие, либо добровольный отказ от нее. Работа с молодым поколением идет в этом направлении – чтобы молодые люди добровольно отказались от бесплатной репродуктивной функции. В 35-45 лет люди рожают, происходит переоценка ценностей, детей захочется, но вспомогательные функции надо будет купить. У молодых людей будут деньги, чтобы это купить? Мы берем сегодня квартиру в ипотеку, вы будете брать в ипотеку детей. Это очень дорого», - рассказала Красникова.
Идеология чайлдфри должна быть признана экстремистской, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в пресс-центре НСН ранее.
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