Айвар назвала основные цели радикального феминизма
Заслуженный адвокат отметила, что феминистки добиваются равных прав в социально-экономической сфере, а не насмехаются над мужчинами.
Радикальный феминизм не нацелен на принижение мужской половины человечества, заявила заслуженный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
«Радикальный феминизм – это течение, которое призывает к радикальному изменению общества патриархальному. Что, у нас нет насилия в отношении женщин в семьях? Есть. Зарплата у мужчины выше? Выше. Давай откроем, к чему стремятся радикальные феминистки – они против мужского превосходства в социально-экономической сфере, они не говорят, что всех мужчин надо кастрировать, повесить на столбах и насмехаться. А то, что бегают полуголые с наклейками на сиськах – это люди, которые хотят привлечь к себе внимание», - рассказала она.
Идеи феминизма у женщин развиваются в результате психологических травм, на фоне которых у них появляется неприязнь к мужчинам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
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