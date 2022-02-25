Айвар назвала основные цели радикального феминизма

Заслуженный адвокат отметила, что феминистки добиваются равных прав в социально-экономической сфере, а не насмехаются над мужчинами. 

Радикальный феминизм не нацелен на принижение мужской половины человечества, заявила заслуженный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.

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«Радикальный феминизм – это течение, которое призывает к радикальному изменению общества патриархальному. Что, у нас нет насилия в отношении женщин в семьях? Есть. Зарплата у мужчины выше? Выше. Давай откроем, к чему стремятся радикальные феминистки – они против мужского превосходства в социально-экономической сфере, они не говорят, что всех мужчин надо кастрировать, повесить на столбах и насмехаться. А то, что бегают полуголые с наклейками на сиськах – это люди, которые хотят привлечь к себе внимание», - рассказала она.

Идеи феминизма у женщин развиваются в результате психологических травм, на фоне которых у них появляется неприязнь к мужчинам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.


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