6.02.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Эпоха просвещения? Что ждёт образование в России после смены правительства»

В конце января в России сменилось руководство основных ведомств занимающихся образованием. Так были представлены новые министры просвещения и высшего образования, а также сменился руководитель в основном контрольном органе – Рособрнадзоре. Уже сейчас активно началась работа по подготовке к предстоящим преобразованиям. Так, новый министр просвещения Сергей Кравцов объявил начало сбора предложений по улучшению системы образования в стране, призвав включаться в этот процесс все субъекты. При этом предыдущую главу ведомства Ольгу Васильеву критиковали как раз за консерватизм и отказ отменить ЕГЭ. Кроме того, Рособрнадзор планирует изменить систему проверок школ в 2020 году, ослабив давление на школы с высокими показателями работы. В то же время, о новом министре науки и высшего образования Валерии Фалькове практически ничего неизвестно, кроме того, что он был ректором Тююменского государственного университета и состоял в Совете по науке и образованию при президенте.

Какие изменения ждут систему ЕГЭ?

Какими будут школьные программы в предстоящем учебном году?

Как изменятся проверки и отчётности школ при новой системе контроля?

Что ждёт систему высшего образования в России в 2020 году?

Что ждёт цены на высшее образование и изменится ли количество бюджетных мест?

Участники пресс-конференции:

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский;

Эксперт Общероссийского народного фонда, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова;

Главный научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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