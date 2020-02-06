Школы обходятся родителям в 4,4 тысячи рублей в год

В России законом гарантировано получение бесплатного среднего образования. На деле родители часто подвергаются поборам со стороны школы на самые разные нужды, от оплаты ЖКХ и труда уборщиц до проведения ремонта. В среднем родители вынуждены отдавать школам 4400 рублей в год, рассказала на пресс-конференции НСН: «Эпоха просвещения? Что ждёт образование в России после смены правительства» эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.

«4400 рублей в среднем в год сдают родители на различные школьные нужды. Но это очень средняя цифра, потому что где-то не сдают ничего. А где-то отдельно идут учебники – это 3000 рублей. Отдельно - школьная форма. Это порядка 4000 рублей», - сказала она.

Ранее Половкова выразила на пресс-конференции НСН уверенность, что ЕГЭ в России не отменят.

