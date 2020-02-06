Репетиторство помогает учителям осваивать инновационные методики обучения
Репетиторство не дает учителям значимого повышения доходов. Но оно позволяет опробовать новые подходы к обучению. Об этом на пресс-конференции НСН: «Эпоха просвещения? Что ждёт образование в России после смены правительства» заявила главный научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
«Только репетиторство позволяет педагогам отрабатывать новейшие методики. Когда у них 30 человек в классе, у них не получается внедрят новые подходы, они обязаны работать по утвержденному стандарту. Только когда в группе пять-шесть человек максимум, учителя могут опробовать инновационные методы обучения. Мы вытеснили инновационную деятельность из школ в сферу репетиторства. Поэтому нам надо его легализовать», - подчеркнула эксперт.
Ранее Абанкина сообщила, что в 2020 году начнется широкая реформа в школьном образовании.
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