ОНФ: ЕГЭ не отменят

Смена руководства министерства просвещения не приведет к отмене Единого госэкзамена. Такое мнение на пресс-конференции НСН: «Эпоха просвещения? Что ждёт образование в России после смены правительства» высказала эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.

«Вряд ли ЕГЭ будет отменен в ближайшее время, потому что не предложена альтернатива, которая не вызывала бы вопросов. А возвращаться к старой системе сдачи экзаменов сейчас уже не хотят ни школьники, ни родители. Об этом говорят опросы ВЦИОМ, наши опросы. Стали поступать дети из регионов. Это хорошо для регионов», - отметила она.

Ранее на пресс-конференции НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский высказался за мораторий на отзыв аккредитаций и лицензий у вузов.

