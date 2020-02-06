ОНФ: ЕГЭ не отменят
Смена руководства министерства просвещения не приведет к отмене Единого госэкзамена. Такое мнение на пресс-конференции НСН: «Эпоха просвещения? Что ждёт образование в России после смены правительства» высказала эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.
«Вряд ли ЕГЭ будет отменен в ближайшее время, потому что не предложена альтернатива, которая не вызывала бы вопросов. А возвращаться к старой системе сдачи экзаменов сейчас уже не хотят ни школьники, ни родители. Об этом говорят опросы ВЦИОМ, наши опросы. Стали поступать дети из регионов. Это хорошо для регионов», - отметила она.
Ранее на пресс-конференции НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский высказался за мораторий на отзыв аккредитаций и лицензий у вузов.
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