В 2020 году начнется широкая реформа в школьном образовании. Об этом на пресс-конференции НСН: «Эпоха просвещения? Что ждёт образование в России после смены правительства» заявила главный научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

«Москва вошла в десятку лучших городов мира по уровню школьного образования. Московская область – в двадцатке лучших. Однако темпы прогресса в школьном образовании в последние годы в России снизились, после рывка 2015 года. Новый министр просвещения Сергей Кравцов всячески поддерживает внедрение новейших методик. Буквально в этом году будут меняться программы поддержки неуспешных школьников, программы профквалификации, будут внедряться методики цифрового образования», - сказала она.

Ранее эксперт ОНФ Татьяна Половкова выразила уверенность, что ЕГЭ в России не отменят.

