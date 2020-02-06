Москва вошла в десятку лучших городов мира по уровню школьного образования
В 2020 году начнется широкая реформа в школьном образовании. Об этом на пресс-конференции НСН: «Эпоха просвещения? Что ждёт образование в России после смены правительства» заявила главный научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
«Москва вошла в десятку лучших городов мира по уровню школьного образования. Московская область – в двадцатке лучших. Однако темпы прогресса в школьном образовании в последние годы в России снизились, после рывка 2015 года. Новый министр просвещения Сергей Кравцов всячески поддерживает внедрение новейших методик. Буквально в этом году будут меняться программы поддержки неуспешных школьников, программы профквалификации, будут внедряться методики цифрового образования», - сказала она.
Ранее эксперт ОНФ Татьяна Половкова выразила уверенность, что ЕГЭ в России не отменят.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Подсели на тяжёлые. Аналитик объяснил зависимость США от российской нефти
- Роскачество нашло презервативы с цинком и изопропиловым спиртом
- В Конституции может появиться понятие «федеральная территория»
- Усилить поддержку семьи планируют в Конституции
- Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов