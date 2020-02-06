Омбудсмен по образованию предрек заморозку стоимости высшего образования

В России появляется больше качественных средне-специальных учебных заведений. Это приведет к заморозке стоимости высшего образования. Такое мнение на пресс-конференции НСН: «Эпоха просвещения? Что ждёт образование в России после смены правительства» рассказал председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

«Цены на высшее образование будут заморожены. Стало появляться больше средних специальных учебных заведений достойного уровня, колледжей. И часть выпускников вместо вузов идут в колледжи», - сказал он.

Ранее эксперт ОНФ Татьяна Половкова рассказала, что родители вынуждены отдавать школам в среднем 4400 рублей в год.

