Омбудсмен по образованию предрек заморозку стоимости высшего образования
В России появляется больше качественных средне-специальных учебных заведений. Это приведет к заморозке стоимости высшего образования. Такое мнение на пресс-конференции НСН: «Эпоха просвещения? Что ждёт образование в России после смены правительства» рассказал председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
«Цены на высшее образование будут заморожены. Стало появляться больше средних специальных учебных заведений достойного уровня, колледжей. И часть выпускников вместо вузов идут в колледжи», - сказал он.
Ранее эксперт ОНФ Татьяна Половкова рассказала, что родители вынуждены отдавать школам в среднем 4400 рублей в год.
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