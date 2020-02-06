Омбудсмен по образованию: Рособрнадзор уничтожил 1500 вузов и филиалов в регионах

Необходимо восстанавливать систему высшего образования в российских регионах. Об этом на пресс-конференции НСН: «Эпоха просвещения? Что ждёт образование в России после смены правительства» рассказал председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

«Министром стал бывший ректор, который знает, какие проблемы стоят перед высшим образованием. Я сформулировал пять-шесть вопросов, которые хочу задать новому министру. Прежде всего, это восстановление системы вузов в регионах. Рособрнадзор пять лет занимался закрытием вузов и филиалов. Мы потеряли 1500 тысячи вузов и филиалов. Регионы стонут, потому что молодежь уезжает в столицы и не возвращается. Нужно решать проблему удержания молодежи в регионах. Вузы и филиалы способны решить этот вопрос. И нужно переходить к цифровой экономике. Без достаточного количества вузов, которые этим занимаются, перейти к цифровой экономике нельзя. Также есть запрос на восстановление пятилетнего специалитета в тех профессиях где есть такая необходимость», - сказал он.

Самым серьезным барьером для развития системы высшего образования вузовское сообщество считает аккредитацию, добавил Володарский.

«Нужно ввести мораторий на отзыв аккредитаций и лицензий», - подчеркнул омбудсмен.

В конце января сменилось руководство основных ведомств в сфере образования. Были назначены новые министры просвещения и высшего образования, а также сменился руководитель контрольного органа – Рособрнадзора. Началась подготовка к предстоящим преобразованиям. Так, новый министр просвещения Сергей Кравцов объявил сбор предложений по улучшению системы образования в стране, призвав включаться в этот процесс все субъекты. Предыдущую главу ведомства Ольгу Васильеву критиковали за консерватизм и отказ отменить ЕГЭ.

