17.04.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина на тему: «ЕГЭ 2024: Изменения и новые правила сдачи»

Единый госэкзамен (ЕГЭ) в 2024 году будут сдавать около 700 тысяч человек, экзамен пройдет во всех регионах РФ и в 54 странах за рубежом. Основной период сдачи пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября. Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая. Основной период откроют экзамены по географии, литературе и химии — 23 мая. ЕГЭ по русскому языку назначен на 28 мая, по профильной и базовой математике — на 31 мая. В этом году в ЕГЭ много изменений, например, на ЕГЭ по русскому языку разрешили ссылаться на аниме, видеоигры и комиксы, в ЕГЭ по истории в 2024 году включили связанные с СВО и новыми регионами задания.

В ходе брифинга участники обсудят следующие вопросы:

Как трансформируется система российского образования в 2024 году?

Какие законы по образованию обсуждаются в Госдуме?

Сколько учеников планируют сдавать ЕГЭ в этом году?

Планируется ли объединение ЕГЭ по истории и обществознанию?

Какие предметы по ЕГЭ пользуются в этом году наибольшим спросом?

Что изменилось в правилах сдачи и пересдачи ЕГЭ?

Какие изменения в самих заданиях в этом году ждут ученики?

На сколько изменились правила поступления в ВУЗы в этом году?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



