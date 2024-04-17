Депутат Смолин нашел оправданным решение отказаться от обществознания в 6-8 классах
17 апреля 202415:44
Дарья Казакова
Вместо курса обществознания в 6-8 классах лучше почитать с детьми великую русскую литературу или заняться изучением истории, сказал в пресс-центре НСН Олег Смолин.
Отказ от обществознания в учебных программах 6-8 классов не приведет к отмене ЕГЭ по этому предмету, сообщил в пресс-центре НСН председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«Я смотрел учебники по обществознанию 6-8 классов. Они выстроены по концентрическому принципу: дети дважды изучали одно и то же - сначала в 6-8 классе, а потом в 10-11. Мы когда-то изучали обществоведение только в 11 классе. Убежден, что ребята в 8 классе не понимают, что такое социальная стратификация. Видел в учебнике обществознания прямые политологические ошибки. Для меня непонятно: зачем тратить столько времени на изучение одного и того же? Я бы лучше больше читал с детьми великую русскую литературу, либо занимался бы изучением истории. Обществознание в этом случае не исчезнет из ЕГЭ. Я нахожу решение отказаться от предмета в 6-8 классе оправданным», - сказал он.
Ранее Смолин заявил «Радиоточке НСН», что обществознание, информатика и биология являются самими популярными предметами для сдачи ЕГЭ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Состоялась цифровая премьера сольного шоу «Феникс» певицы Anna Asti
- Очередной беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью
- Кира Прошутинская: Алла Пугачева не может вернуться в Россию из-за семьи
- Автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка включили в список террористов
- Актер из «Улиц разбитых фонарей» Нилов раскритиковал сериал «Слово пацана»
- «Семь игроков»: Интерес к оригинальным российским сериалам упал на треть
- СМИ: Юрий Куклачёв остаётся пока в реанимации
- Глава СПЧ призвал создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов
- Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах
- СМИ: Посадивший самолет в пшеничном поле пилот уволился из «Уральских авиалиний»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru