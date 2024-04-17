Депутат Смолин нашел оправданным решение отказаться от обществознания в 6-8 классах

Вместо курса обществознания в 6-8 классах лучше почитать с детьми великую русскую литературу или заняться изучением истории, сказал в пресс-центре НСН Олег Смолин.

Отказ от обществознания в учебных программах 6-8 классов не приведет к отмене ЕГЭ по этому предмету, сообщил в пресс-центре НСН председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

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«Я смотрел учебники по обществознанию 6-8 классов. Они выстроены по концентрическому принципу: дети дважды изучали одно и то же - сначала в 6-8 классе, а потом в 10-11. Мы когда-то изучали обществоведение только в 11 классе. Убежден, что ребята в 8 классе не понимают, что такое социальная стратификация. Видел в учебнике обществознания прямые политологические ошибки. Для меня непонятно: зачем тратить столько времени на изучение одного и того же? Я бы лучше больше читал с детьми великую русскую литературу, либо занимался бы изучением истории. Обществознание в этом случае не исчезнет из ЕГЭ. Я нахожу решение отказаться от предмета в 6-8 классе оправданным», - сказал он.

Ранее Смолин заявил «Радиоточке НСН», что обществознание, информатика и биология являются самими популярными предметами для сдачи ЕГЭ.

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ФОТО: НСН
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