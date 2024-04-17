«Обществознание, информатика, биология»: Назван топ-3 популярных предмета ЕГЭ
17 апреля 202415:07
Дарья Казакова
В крупных городах России около 90% школьников готовятся к ЕГЭ с репетиторами, а в столицах - почти 100% учеников, заявил в пресс-центре НСН Олег Смолин.
Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ остаются обществознание, информатика и биология. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«Что касается предметов, которые пользуются спросом: обществознание, как и было раньше, информатика, потому что работники IT-сферы - одни из самых высокооплачиваемых специалистов в России, а также биология, что, честно говоря, меня немного удивило. Самыми тяжелыми экзаменами я считаю математику и гуманитарные предметы. Напомню, что 70% всех ребят России готовятся к ЕГЭ с репетиторами, хотя не у всех есть деньги. В крупных городах около 90% школьников готовятся к ЕГЭ с репетиторами, а в столицах - почти 100% учеников», - пояснил он.
Ранее Рособрнадзор заявил, что около 700 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru