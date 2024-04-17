В Госдуме предложили вернуть термин «коррекционная школа»
В Госдуму внесли поправку, согласно которой реорганизация или ликвидация коррекционных школ должна согласовываться с министерством просвещения РФ, заявил НСН Олег Смолин.
Число коррекционных школ в России за последние годы сократилось с 1664 до 1594 и продолжает сокращаться, заявил в пресс-центре НСН председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«У нас теперь специальные школы для ребят с нарушениями здоровья называются "отдельными образовательными организациями". По типу: "в отдельных магазинах не было отдельной колбасы". Мы предложили вернуть понятие "коррекционных" или "адаптивных" школ прямо в закон. Это терминология, но за ней стоит важное. Мы также внесли поправку, которая предполагает, что реорганизация или ликвидация таких школ должна согласовываться с министерством просвещения РФ. Я знаю, что не все регионы этим довольны, но, учитывая, что в свое время стало известно о закрытии примерно 280 коррекционных школ, а также, что количество таких школ в последние годы сократилось с 1664 до 1594 и продолжает сокращаться, мы бы поддержали идею согласования с Минпросвещения», - сказал он.
Ранее Минпросвещения заявило о дефиците мест в коррекционных школах. При этом в настоящий момент в стране действуют 44 тысячи общеобразовательных школ и 1,5 тысячи коррекционных , напоминает «Радиоточка НСН».
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