Депутат Смолин: Российские учителя работают в среднем на 1,8 ставки
Низкий уровень оплаты труда учителей приводит к переработке, что в итоге вызывает снижение качества образования, заявил Олег Смолин в пресс-центре НСН.
Малый размер зарплаты учителей в регионах вынуждает их брать дополнительную нагрузку, рассказал в пресс-центре НСН председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«Ключевой проблемой остается уровень заработной платы для российских учителей. Напомню, в России сейчас один миллион 250 тысяч учителей. В среднем они работают на 1,8 ставки. Если бы они работали на одну ставку, нам бы не хватало 560 тысяч учителей. Если бы они работали на 2,5 ставки, то можно было часть учителей уволить. Я считаю, что если учительница ведет 1,8, а то и две ставки, то качество образования неизбежно снижается, происходит эмоциональное выгорание. Нам необходимо резко повышать статус педагогического работника для того, чтобы преодолеть этот кадровый кризис», - сказал он.
Ранее сообщалось, что оклады учителей с высшим образованием, но без стажа и категории ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в подавляющем большинстве регионов России. Так, в 40% регионов их оклады не выше 50% МРОТ, в 39% субъектов РФ - от 50% до 75%, еще в 9% регионов – от 75% до 100% от МРОТ, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Очередной беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью
- Кира Прошутинская: Алла Пугачева не может вернуться в Россию из-за семьи
- Автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка включили в список террористов
- Актер из «Улиц разбитых фонарей» Нилов раскритиковал сериал «Слово пацана»
- «Семь игроков»: Интерес к оригинальным российским сериалам упал на треть
- СМИ: Юрий Куклачёв остаётся пока в реанимации
- Глава СПЧ призвал создать реестр работодателей, привлекающих мигрантов
- Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах
- СМИ: Посадивший самолет в пшеничном поле пилот уволился из «Уральских авиалиний»
- Эрнст поздравил Урганта с днем рождения в прямом эфире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru