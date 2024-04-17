Депутат Смолин: Российские учителя работают в среднем на 1,8 ставки

«Ключевой проблемой остается уровень заработной платы для российских учителей. Напомню, в России сейчас один миллион 250 тысяч учителей. В среднем они работают на 1,8 ставки. Если бы они работали на одну ставку, нам бы не хватало 560 тысяч учителей. Если бы они работали на 2,5 ставки, то можно было часть учителей уволить. Я считаю, что если учительница ведет 1,8, а то и две ставки, то качество образования неизбежно снижается, происходит эмоциональное выгорание. Нам необходимо резко повышать статус педагогического работника для того, чтобы преодолеть этот кадровый кризис», - сказал он.

Ранее сообщалось, что оклады учителей с высшим образованием, но без стажа и категории ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в подавляющем большинстве регионов России. Так, в 40% регионов их оклады не выше 50% МРОТ, в 39% субъектов РФ - от 50% до 75%, еще в 9% регионов – от 75% до 100% от МРОТ, напоминает «Радиоточка НСН».

