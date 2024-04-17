Смолин призвал ввести устную часть в ЕГЭ по гуманитарным предметам
Полные устные ответы вместо формального выбора правильных вариантов в тесте помогли бы школьникам лучше продемонстрировать знания истории и литературы, рассказал в пресс-центре НСН Олег Смолин.
Гуманитарные предметы плохо поддаются формализации, ЕГЭ становится формальным экзаменом, который имеет относительное отношение к литературе или истории, заявил в пресс-центре НСН председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«Недавно специально посмотрел задания прошлого года по ЕГЭ по истории и литературе. Убедился, что к настоящей литературе и настоящей истории это имеет относительное отношение. Гуманитарные предметы плохо поддаются формализации, ЕГЭ – экзамен формальный. Большинство не вспомнят дату Куликовской битвы, не факт, что вспомнят дату "Полтавы", не знают большинства событий нашей военной истории, которые являются памятными датами Российской Федерации. Я не обнаружил в ЕГЭ ни одного вопроса, который бы говорил о понимании исторического процесса в целом. История сводится к мелкому набору дат, фактов, формирует клиповое мышление, против которого мы все выступаем. В экзамене по литературе по-прежнему преобладают не вопросы на знания литературы, а о литературоведении. С моей точки зрения, нам надо радикально поменять ситуацию по гуманитарным предметам, как минимум, ввести устную часть, чтобы можно было понять, что на самом деле понимает ученик. По литературе либо сочинение, либо устно, и пусть каждый покажет лучшее, чему его научили. Как сдавал экзамен Пушкин? Читал свои стихи, которые привели в восторг Гавриила Державина», - заявил он.
Смолин пояснил, что устный формат экзамена позволил бы школьникам дать аргументированный ответ на вопрос, тем самым продемонстрировать полноту своих знаний.
«Часто в ЕГЭ нужно угадать, какой ответ считают правильным составители тестов. С моей точки зрения, среди правильных ответов ЕГЭ по обществознанию довольно много таких, которые я бы посчитал неправильными. Когда ты сдаешь устный экзамен, ты можешь аргументировать, защитить свою точку зрения. Когда сдаешь формальный экзамен – единственно возможный ответ там, где часто единственного возможного ответа не бывает», - добавил он.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российские школы начал поступать обновленный учебник истории, в котором исправили главы о репрессированных народах, передает «Радиоточка НСН».
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