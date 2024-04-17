Депутат Смолин: Зарплата учителей в регионах России разнится в пять раз
На конец 2023 года самая маленькая учительская зарплата была в Ингушетии, самая большая – в Чукотском автономном округе, заявил в пресс-центре НСН Олег Смолин.
Зарплата учителей в России отличается в зависимости от региона в 5,5 раза, заявил в пресс-центре НСН председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«В свое время на коллегии министерства просвещения я слышал, что разница в оплате учительского труда составляет семь раз. Недавно мы перепроверяли: оказалось, что разница - чуть меньше, чем в 5,5 раза. Это все равно огромная цифра! Как говорил президент России Владимир Путин на Госсовете в конце декабря, нужно принять специальные меры, чтобы были выделены дополнительные средства на доплаты учителям, которые работают в регионах с невысоким уровнем среднего дохода. Как правило, это кавказские регионы. На конец 2023 года самая маленькая учительская зарплата была в Ингушетии, самая большая – в Чукотском автономном округе. Разница очень большая, в такой ситуации мы не можем обеспечить равенство прав в области образования», - сообщил он.
Ранее правительство РФ удвоило выплаты за классное руководство в школах. С 1 марта 2024 года для специалистов, работающих в населенных пунктах численностью менее 100 000 человек, размер выплаты увеличен с пяти до 10 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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