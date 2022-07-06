08.07.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым на тему: «Дорогое удовольствие и санкции: сможет ли Россия прокормить домашних животных?»

С февраля, по сообщениям СМИ, в России взлетели цены на корм для домашних животных и даже наблюдался дефицит по отдельным позициям кормов. Как утверждают эксперты, сильнее всего инфляция ударила по корму для собак — его стоимость выросла на 24 процента. Дальше начали вводиться санкции, из-за введения которых владельцы зоомагазинов обратились к российским властям с просьбой снять ограничения, поскольку для многих животных речь идет о жизни или смерти. Сами владельцы магазинов товаров для животных приостановили открытие новых точек.

Владимир Путин на недавней встрече с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым назвал «глупостью» ситуацию, при которой значительная часть кормов для домашних животных в России оказалась импортной, и поддержал развитие производства таких кормов в регионе.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Насколько сегодня критична ситуация на российском рынке зоотоваров?

Как поменяются цены в ближайшем будущем?

Есть ли сегодня дефицит кормов?

Сколько животных мы могли потерять за период «санкций»?

Какая помощь планируется от государства в этом сегменте?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

