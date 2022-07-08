В России надо построить 10 заводов, чтобы заместить импорт кормов для животных
Рынок товаров для животных оценивается в 318 миллиардов рублей и за него стоит побороться российским производителям, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.
«Рынок товаров для животных оценивается в 318 миллиардов рублей. За это стоит побороться. По признанию наших производителей нужно построить 10 дополнительных заводов, чтобы заместить импорт», - сказал Бурматов.
По словам депутата, объемы отечественного производства кормов крайне недостаточны и санкции открывают для наших компаний окно возможностей по завоеванию рынка.
«У нас есть все, чтобы эффективно производить корма Огромное количество сырья, мы себя обеспечиваем мясом, а основа для кормов – продукты мясопереработки. Но у нас всегда проблемы дистрибьюцией. Российские корма на полках в магазинах занимают 10%. В данном случае, с моей точки зрения, должно быть по-другому: 90% российские и 10% импортные», - отметил Бурматов.
Ранее Владимир Бурматов заявил в пресс-центре НСН, что 60% российских семей имеют домашних животных. В домах живут 40 миллионов кошек и 20 миллионов собак.
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