«Дефицита не будет»: Названы страны, которые поставляют корма для животных в Россию
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассказал, что в последнее время перечень поставщиков был даже расширен.
Дефицита кормов для животных в России не будет из-за своевременных мер ряда ведомств, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.
«Мы оперативно предприняли все необходимые меры, дефицита кормов не будет, это исключено. На сегодняшний день в Россию ввозятся корма и добавки по 503 наименованиям, были возобновлены или начаты поставки 114 компаниями. Наш услышал Россельхознадзхор и еще из ряда стран разрешил поставки, рынок удалось стабилизировать. Нам сегодня поставляют корма Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Франция, Австрия, Словения, Италия, Норвегия, Китай, Бразилия, Сербия. Аргентина и Таиланд дополнительно вошли в список», - рассказал он.
С февраля, по сообщениям СМИ, в России взлетели цены на корм для домашних животных, и даже наблюдался дефицит по отдельным позициям кормов. Как утверждают эксперты, сильнее всего инфляция ударила по корму для собак — его стоимость выросла на 24 процента. Бурматов отметил, что это было связано с ажиотажным спросом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
- В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
- Путин одобрил создание объединённой системы противовоздушной обороны с Киргизией
- Путин выразил соболезнования близким Синдзо Абэ
- Минпромторг: В России дефицита нет
- «Борюсь с депопуляцией»: Маск объяснил рождение близнецов от своей сотрудницы
- ВМФ получил первую подлодку с беспилотной системой «Посейдон»
- Песков объяснил слова Путина о том, что Россия еще всерьез ничего не начинала на Украине
- Должники теперь могут узнать о запрете выезда за границу на Госуслугах
- Поставщик рыбной продукции в McDonald’s уходит из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru