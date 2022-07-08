«Дефицита не будет»: Названы страны, которые поставляют корма для животных в Россию

Дефицита кормов для животных в России не будет из-за своевременных мер ряда ведомств, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.

«Мы оперативно предприняли все необходимые меры, дефицита кормов не будет, это исключено. На сегодняшний день в Россию ввозятся корма и добавки по 503 наименованиям, были возобновлены или начаты поставки 114 компаниями. Наш услышал Россельхознадзхор и еще из ряда стран разрешил поставки, рынок удалось стабилизировать. Нам сегодня поставляют корма Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Франция, Австрия, Словения, Италия, Норвегия, Китай, Бразилия, Сербия. Аргентина и Таиланд дополнительно вошли в список», - рассказал он.

С февраля, по сообщениям СМИ, в России взлетели цены на корм для домашних животных, и даже наблюдался дефицит по отдельным позициям кормов. Как утверждают эксперты, сильнее всего инфляция ударила по корму для собак — его стоимость выросла на 24 процента. Бурматов отметил, что это было связано с ажиотажным спросом.

