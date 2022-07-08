«У каждого второго»: В домах россиян живут 40 миллионов кошек и 20 млн собак
Больше 60% российских семей имеют домашних животных, в домах живут 40 миллионов кошек и 20 млн собак, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.
«60% российских семей имеют домашних животных. В домах живут 40 миллионов кошек и 20 миллионов собак. Их количество ежегодно растет серьезными темпами», - отметил Бурматов.
По данным депутата Госдумы, 87% воспринимают питомцев членами семьи.
«Потому, когда начались перебои с поставками кормов, то у людей появились проблемы. Первыми под удар безумных санкций попали не корма массового сегмента, а лечебные и профилактические, которых завозится не так много из-за дороговизны. Они назначаются ветеринарами, как лекарства в послеоперационный период, животным, страдающим от аллергий и другими заболеваниями. Такие корма заменить нечем и в их отсутствии животное может погибнуть», - сказал Бурматов.
Парламентарий отметил, что из-за сложившийся ситуации и резкого роста цен на корма были направлены обращения в ФАС, Генпрокуратуру и Россельхознадзор с просьбой принять меры. «Сегодня могу сказать, что дефицита кормов в России не будет», - подчеркнул Бурматов.
Ранее Владимир Бурматов заявил в пресс-центре НСН, что в России производится только 10% кормов для животных.
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