«Крайне зависимы от импорта»: В России производится только 10% кормов для животных
Россия остается зависимой от импортных кормов для домашних животных, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.
«Корма для животных являются той сферой, где мы крайне зависимы от импорта. Есть разные оценки доли российских кормов в общем объеме. Оптимисты называют до 80-85%, считая все локализованные в России производства кормов для животных. Но это не так, потому что тогда и БМВ надо считать российским автомобилем, потому что его у нас тоже собирают. Российскими кормами нужно считать те, которые производятся из своих ингредиентов нашими компаниями и желательно, чтобы они расфасовывались в российскую упаковку. Более адекватные оценки следующие: порядка 10% кормов является отечественным и ровно на 10% мы можем себя защитить от проблем в этой сфере», - сказал Бурматов.
Ранее президент Владимир Путин назвал глупостью импорт в РФ кормов для животных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- Минпромторг: В России дефицита нет
- «Борюсь с депопуляцией»: Маск объяснил рождение близнецов от своей сотрудницы
- ВМФ получил первую подлодку с беспилотной системой «Посейдон»
- Песков объяснил слова Путина о том, что Россия еще всерьез ничего не начинала на Украине
- Должники теперь могут узнать о запрете выезда за границу на Госуслугах
- Поставщик рыбной продукции в McDonald’s уходит из России
- Некоторые рестораны «Вкусно — и точка» останутся без картошки фри
- ГЭС в Новой Каховке работает, несмотря на ракетный удар ВСУ
- Московского муниципального депутата Горинова отправили в тюрьму за фейки о ВС РФ
- Финляндия возведет забор вдоль границ с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru