«Крайне зависимы от импорта»: В России производится только 10% кормов для животных

Россия остается зависимой от импортных кормов для домашних животных, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.

«Корма для животных являются той сферой, где мы крайне зависимы от импорта. Есть разные оценки доли российских кормов в общем объеме. Оптимисты называют до 80-85%, считая все локализованные в России производства кормов для животных. Но это не так, потому что тогда и БМВ надо считать российским автомобилем, потому что его у нас тоже собирают. Российскими кормами нужно считать те, которые производятся из своих ингредиентов нашими компаниями и желательно, чтобы они расфасовывались в российскую упаковку. Более адекватные оценки следующие: порядка 10% кормов является отечественным и ровно на 10% мы можем себя защитить от проблем в этой сфере», - сказал Бурматов.

Ранее президент Владимир Путин назвал глупостью импорт в РФ кормов для животных.



