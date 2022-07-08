Депутат Госдумы Бурматов признался, что сам готовит для своей собаки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН рассказал, что готовит для своей собаки отдельную еду, потому что у нее есть проблемы со здоровьем.

При этом, по его словам, российские производители уже научились делать корма даже лечебного характера.

«Российские производители научились делать качественные корма самого высокого уровня, и лечебные, и премиальные в том числе. У меня есть собака, особенная, она инвалид, я ее из приюта забрал в свое время. У нее нет одной почки, поэтому я для нее готовлю сам, у нее натуральная еда, специальная диета», - отметил он.

Дефицита кормов для животных в России не будет из-за своевременных мер ряда ведомств, заявил Владимир Бурматов ранее в пресс-центре НСН.

С февраля, по сообщениям СМИ, в России взлетели цены на корм для домашних животных, и даже наблюдался дефицит по отдельным позициям кормов. Как утверждают эксперты, сильнее всего инфляция ударила по корму для собак — его стоимость выросла на 24 процента. Бурматов отметил, что это было связано с ажиотажным спросом.

