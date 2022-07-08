Депутат ГД Бурматов: Налога на домашних животных в России не будет никогда

В России сложилась особенная традиция владения домашними животными, которая не позволяет даже думать о введении какого-либо налога на питомцев, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.

«Налога на домашних животных в Российской Федерации не будет никогда, точка. Все спекуляции по этому поводу являются абсолютной провокацией и разговорами крайне деструктивными. Госдума никогда не рассматривала, не рассматривает и не планирует рассматривать никаких инициатив, связанных с введением налога на домашних животных. Мы понимаем, что в нашей стране он невозможен и вреден. У нас в стране сложилась своя традиция владения домашними животными, она отличается от традиции в других государствах. У нас владельцами животных зачастую являются люди небольшого достатка, но с большим сердцем, за что им нужно сказать спасибо», - отметил он.

Дефицита кормов для животных в России не будет из-за своевременных мер ряда ведомств, заявил Владимир Бурматов ранее в пресс-центре НСН.

С февраля, по сообщениям СМИ, в России взлетели цены на корм для домашних животных, и даже наблюдался дефицит по отдельным позициям кормов. Бурматов отметил, что это было связано с ажиотажным спросом.

