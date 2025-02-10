14.02.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дорого любить: Сколько стоит свидание и что дарят влюбленные в день Валентина»

В России День святого Валентина ежегодно подвергается критике депутатов, политиков и священников — из-за того, что он «навязан нам западной культурой» и «не имеет ничего общего с настоящей любовью». При этом он любим и, как показал опрос, россияне готовы тратиться по случаю этого праздника. Мужчины оказались щедрее женщин на 14 февраля: они в среднем тратят на подарок 8,6 тысячи рублей, а россиянки — 6,4 тысячи рублей. Что же касаемо самих свиданий, то средний чек одного «романтика» в 26 крупнейших городах России за последние 12 месяцев, с февраля 2024 года вырос на 10%. Дороже всего свидание обойдется москвичам - они потратят не менее 6 990 рублей.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему День святого Валентина так часто подвергается критике и запрету?

Какие подарки чаще всего дарят в День влюбленных?

Какие самые оригинальные подарки приобрели к 14 февраля?

Способствуют ли подобные праздники укреплению интимной жизни в парах?

Как много россиян сегодня ищут свою вторую половину в просторах интернета?

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;

Маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева;

Сексолог;

Представитель брачных агентств.

﻿Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



