«Не прижился»: За год популярность Дня святого Валентина в России снизилась в два раза

День святого Валентина не прижился в России, праздник теряет популярность каждый год, заявила маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева в пресс-центре НСН.

«Могу сказать, что праздник в России не прижился. Если посмотреть по трендам маркетплейсов, в 2023 году частота запроса «14 февраля» составила примерно 598 тысяч, а в феврале 2024 года этот показатель рухнул в два раза. Люди просто перестали интересовать, пик прошел. Могу сказать, что интерес падает, но любой праздник – это хороший повод порадовать друг друга. Люди сами для себя решают, как поступить в этом случае», - рассказала она.

День святого Валентина – это праздник торговли, маркетплейсов, в этот день профессионалы умудряются продать любую вещь в три раза дороже, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

