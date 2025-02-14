«Не прижился»: За год популярность Дня святого Валентина в России снизилась в два раза
Ольга Лосева заявила НСН, что в 2023 году частота запроса «14 февраля» составила примерно 598 тысяч, а в феврале 2024 года этот показатель рухнул в два раза.
День святого Валентина не прижился в России, праздник теряет популярность каждый год, заявила маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева в пресс-центре НСН.
«Могу сказать, что праздник в России не прижился. Если посмотреть по трендам маркетплейсов, в 2023 году частота запроса «14 февраля» составила примерно 598 тысяч, а в феврале 2024 года этот показатель рухнул в два раза. Люди просто перестали интересовать, пик прошел. Могу сказать, что интерес падает, но любой праздник – это хороший повод порадовать друг друга. Люди сами для себя решают, как поступить в этом случае», - рассказала она.
День святого Валентина – это праздник торговли, маркетплейсов, в этот день профессионалы умудряются продать любую вещь в три раза дороже, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
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