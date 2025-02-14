«Картины, специи и шуточные наборы»: Что россияне покупают в подарок на 14 февраля

Мужчины дарят женщинам на 14 февраля бижутерию и украшения, женщины чаще делают выбор в пользу белья и шуточных наборов, заявила маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева в пресс-центре НСН.

«Если говорить про категории товаров, которые популярны на 14 февраля, это в основном наборы для творчества. Это картины, слепки, милые вещи, которые можно сделать своими руками. На втором месте идут подарочные наборы продуктов – специи, чаи, шоколадки. Мужчины чаще всего дарят бижутерию или светильники в виде цветов, например. Женщины выбирали подарочные наборы, включая белье. Женщины не так изобретательны. Интимных товаров в топе вообще нет, они скромно в конце списка. Но в тренде в этом году у нас шуточный набор для мужчин, которого мы продали уже на 18 миллионов рублей. Это коробка, внутри упаковка в виде презерватива, там внутри трусы, линейка и что-то еще. Женщинам дарили подвеску, на которую, если посветить, видна фраза «я тебя люблю» на разных языках. Также популярные парные брелоки, на которых можно сохранить видео», - рассказала она.

День святого Валентина – это праздник торговли, маркетплейсов, в этот день профессионалы умудряются продать любую вещь в три раза дороже, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

